Als Reaktion auf die Angst der Touristen, nicht mehr aus einem Urlaubsland zurück zu kommen, wenn dort Corona ausbricht, bietet die Fluglinie künftig eine Rückholgarantie."Wir führen eine Home-Coming-Garantie ein", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Wer zurück will nach Deutschland, den bringen wir zurück; sei es, weil er wegen erhöhter Temperatur am Zielort nicht einreisen darf, er dort in Quarantäne müsste oder ob im Gastland das Virus ausbricht ...

