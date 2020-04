FRANKFURT (Dow Jones)--Vorstand und Aufsichtsrat der Sixt Leasing SE erachten die von der Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE) für das Unternehmen unterbreitete Offerte für angemessen und empfehlen den Aktionären, das Angebot anzunehmen. Beide Gremien bewerteten den Angebotspreis insbesondere auch unter Berücksichtigung des aktuell volatilen Kapitalmarktumfeldes als attraktiv, hieß es vom Unternehmen in der begründeten Stellungnahme.

HCBE, ein Joint Venture der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc, hatte das Angebot zu einem Preis von 18,00 Euro bzw bei Eintritt bestimmter in der Angebotsunterlage definierter Bedingungen bis 18,90 Euro je Sixt-Leasing-Aktie in bar am 21. Februar angekündigt und am 24. März die entsprechende Angebotsunterlage veröffentlicht.

Positiv würden gewertet würden unter anderem die von HCBE, Banco Santander und Hyundai Motors angestrebten operativen Maßnahmen, wie etwa die Absicht, die Strategie von Sixt Leasing in Bezug auf den Wachstumstrend "car-as-a-service" zu stärken und zu unterstützen, so das Unternehmen weiter. Dies gelte auch für die künftige Einbindung der Gesellschaft in den Konzernverbund zweier internationaler und finanzstarker Konzerne.

Die Annahmefrist für das Angebot endet am 30. April um 24 Uhr. Es gilt eine Mindestannahmeschwelle von mindestens 55 Prozent. Der Autovermieter Sixt hatte bereits bei Ankündigung der Offerte im Februar mitgeteilt, seine gesamte Beteiligung von knapp 42 Prozent an Sixt Leasing an HCBE zu verkaufen.

