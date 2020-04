DGAP-News: HOCHTIEF Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.04.2020 in Essen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-04-06 / 15:06 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. HOCHTIEF Aktiengesellschaft Essen - ISIN: DE 0006070006 - Absage der am 12. März 2020 im Bundesanzeiger für den 28. April 2020 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der HOCHTIEF Aktiengesellschaft Der Vorstand der HOCHTIEF Aktiengesellschaft hat angesichts der auf absehbare Zeit andauernden COVID-19-Pandemie, der vom Land Nordrhein-Westfalen insoweit beschlossenen Verhaltensregeln und mit dem Ziel der Vermeidung von Gesundheitsrisiken für die Aktionäre, die internen und externen Mitarbeiter sowie die Organmitglieder der Gesellschaft beschlossen, die am 12. März 2020 im Bundesanzeiger für den 28. April 2020 als Präsenz-Hauptversammlung einberufene ordentliche Hauptversammlung abzusagen. Die im Bundesanzeiger am 12. März 2020 bekannt gemachte Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung ist damit gegenstandslos. Das am 28. März 2020 in Kraft getretene Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (_C-19 AuswBekG_) eröffnet allerdings die Möglichkeit, ordentliche Hauptversammlungen des Jahres 2020 ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigen abzuhalten (virtuelle Hauptversammlung). Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der HOCHTIEF Aktiengesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der Möglichkeit der virtuellen Hauptversammlung Gebrauch zu machen und die ordentliche Hauptversammlung für den 28. April 2020 als virtuelle Hauptversammlung erneut einzuberufen. Eine entsprechende neue Einberufung wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden. Essen, im April 2020 *HOCHTIEF Aktiengesellschaft* _Der Vorstand_ 2020-04-06 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HOCHTIEF Aktiengesellschaft Opernplatz 2 45128 Essen Deutschland E-Mail: astrid.roemmer@hochtief.de Internet: http://hochtief.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1016379 2020-04-06

