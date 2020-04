Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AGUnternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 06.04.2020 Kursziel: 50,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 28.02.2020: Hochstufung von Reduzieren auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von BlumenthalFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf BUY herauf aber senkt das Kursziel von EUR 51,00 auf EUR 50,00. Zusammenfassung: 2G Energy hat Geschäftszahlen für 2019 berichtet, die leicht über unseren Schätzungen lagen. Das Unternehmen ist um 13% J/J gewachsen und hat die Profitabilität deutlich gesteigert. Die EBIT-Marge erhöhte sich von 5,5% auf 6,5%. Das Nettoergebnis war mit EUR10,3 Mio. zweistellig. Trotz der Pandemie und der globalen Rezession hält 2G - mit aller Vorsicht - an ihrer Guidance für 2020 fest und erwartet einen Umsatz von EUR235 - EUR250 Mio. und eine EBIT-Marge zwischen 5,5% und 7,0%. Dabei stimmen der hohe Auftragsbestand von ca. EUR150 Mio. zum Ende des ersten Quartals ebenso zuversichtlich wie der in Q1 um 15% J/J gestiegene Auftragseingang von ca. EUR45 Mio. Wir gehen davon aus, dass 2G trotz dieser hervorragenden Ausgangslage nicht von den negativen Wirkungen der Pandemie und der damit verbundenen globalen Rezession verschont bleibt und senken unsere Schätzungen für 2020 an den unteren Rand der Guidance. Das Kursziel sinkt von EUR51 auf EUR50. Nach dem Kursrückgang stufen wir die Aktie von Hinzufügen auf Kaufen hoch. First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the stock to BUY but decreased the price target from EUR 51.00 to EUR 50.00. Abstract: 2G Energy reported 2019 figures which were slightly above our estimates. The company grew by 13% y/y and significantly increased profitability. The EBIT margin rose from 5.5% to 6.5%. The net result was double-digit at EUR10.3m. Despite the pandemic and the global recession, 2G is adhering - with all due caution - to its guidance for 2020 and expects sales of EUR235 - EUR250m and an EBIT margin of between 5.5% and 7.0%. The high order backlog of approx. EUR150m at the end of the first quarter is as reassuring as the order intake of ca. EUR45m which rose by 15% y/y in Q1. We assume that, despite this excellent starting position, 2G will not be spared the negative effects of the pandemic and the associated global recession. We thus lower our forecasts for 2020 to the bottom of the guidance. The new price target is EUR50 (previously: EUR51). Following the share price decline we upgrade the stock from Add to Buy. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20449.pdfKontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.comübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.