ZWEI DER FÜHRENDEN LÖSUNGEN AM MARKT VERSCHMELZEN ZU EINEM EINZIGARTIGEN, SKALIERBAREN TRANSPORT-MANAGEMENT-SYSTEM, DAS MIT DEN ANFORDERUNGEN DES GESCHÄFTS WÄCHST.

Die Alpega Gruppe gibt mit Alpega TMS den Zusammenschluss der Transport-Management-Systeme von inet und Transwide bekannt. Die neue Software ist eine einzigartig skalierbare Lösung, die alle Level logistischer Komplexität abdeckt. Zugleich hat Gartner die Alpega Gruppe als Challenger in den Gartner Magic Quadrant 2020 für Transport-Management-Systeme (TMS) aufgenommen.

Alpega Group announces Alpega TMS, a union of inet and Transwide's cloud-based Transportation Management Systems. The new software provides a uniquely scalable solution, designed to manage all levels of logistics complexity. At the same time, Alpega Group has been recognized as a Challenger in Gartner's 2020 Magic Quadrant for Transportation Management Systems. (Photo: Business Wire)