FRANKFURT (Dow Jones)--Die Compugroup Medical SE wird ihre diesjährige Hauptversammlung rein virtuell veranstalten. Sie findet wie geplant am 13. Mai statt, wie es in der am Montag veröffentlichten Einladung heißt. Somit könne eine zeitliche Verzögerung der Dividendenzahlung auf Vorjahresniveau von 0,50 Euro je Aktie vermieden werden.

April 06, 2020 09:31 ET (13:31 GMT)

