Aladdin Healthcare Technologies SE: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht und öffentlichem AngebotDGAP-Ad-hoc: Aladdin Healthcare Technologies SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Aladdin Healthcare Technologies SE: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht und öffentlichem Angebot06.04.2020 / 16:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aladdin Healthcare Technologies SE - Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht und öffentlichem Angebot Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan bestimmt.Der Verwaltungsrat von Aladdin Healthcare Technologies SE (nachfolgend die "Gesellschaft") hat am 6. April 2020 beschlossen, dass die Gesellschaft die Kapitalerhöhung in dem Umfang durchführt, in dem neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots (einschließlich Mehrbezug durch bestehende Aktionäre) gezeichnet wurden. In diesem Zusammenhang wird die Gesellschaft insgesamt 8.238 neue Aktien ausgeben und das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 11.450.000,00 EUR um 8.238,00 EUR auf 11.458.238 EUR erhöhen. Die Aktionäre, die im Rahmen des Bezugsangebots (einschließlich Überbezug) mehr als fünf neue Aktien gezeichnet haben, erhalten für je 5 gezeichnete neue Aktien 2 Gratisaktien.In Bezug auf das am 3. März 2020 angekündigte öffentliche Angebot von neuen Aktienhat der Verwaltungsrat beschlossen, das öffentliche Angebot aufgrund der negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die globalen Finanz- und Aktienmärkte auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Geschäftsjahr zu verschieben. Die im Rahmen des öffentlichen Angebots erteilten Aufträge werden nicht ausgeführt, die übermittelten Beträge werden zurückerstattet.Contact: Aladdin Healthcare Technologies SE, Unter den Linden 10, 10117 Berlin, Tel 0307700 140 449, Fax 030/700 140 150, email: info@aladdinid.com, www.aladdinid.com06.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Aladdin Healthcare Technologies SE Unter den Linden 10 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 700140449 E-Mail: info@aladdinid.com Internet: www.aladdinid.com ISIN: DE000A12ULL2 WKN: A12ULL Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf EQS News ID: 1016387Ende der Mitteilung DGAP News-Service1016387 06.04.2020 CET/CEST