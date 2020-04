AdCapital AG: Ergebnis des Geschäftsjahrs 2019 / Belastungen durch Corona-PandemieDGAP-News: AdCapital AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis AdCapital AG: Ergebnis des Geschäftsjahrs 2019 / Belastungen durch Corona-Pandemie06.04.2020 / 16:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsSchlagwort(e): Jahresergebnis & SonstigesAdCapital AG: Ergebnis des Geschäftsjahrs 2019 / Belastungen durch Corona-PandemieTuttlingen, 6. April 2020Im Rahmen der heutigen Aufsichtsratssitzung wurde der Konzernabschluss der AdCapital AG zum 31.12.2019 festgestellt. Das am 19.03.2020 veröffentlichte vorläufige negative Konzern-Jahresergebnis (einschließlich des konzernfremden Gesellschaftern zustehenden Ergebnisses) in Höhe von -1,0 Mio. Euro wurde damit bestätigt. Das Konzern-Jahresergebnis des Geschäftsjahrs 2019 (ohne das konzernfremden Gesellschaftern zustehende Ergebnis) entspricht mit -3,1 Mio. Euro ebenfalls den vorläufigen Zahlen.Darüber hinaus genehmigte der Aufsichtsrat vor dem Hintergrund der zu erwartenden Auswirkungen der Corona-Pandemie, finanzielle Unterstützung aus den von der Bundesregierung angebotenen Hilfspaketen zu beantragen. Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus und den daraus resultierenden Herausforderungen insbesondere für die Automobilindustrie erwartet die AdCapital AG Belastungen für Umsatz, Ergebnis und Liquidität. Die Höhe dieser Belastungen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Die zu erwartenden Umsatzrückgänge durch Auftragsverschiebungen und -stornierungen sowie Werksschließungen bei wesentlichen Kunden werden in den nächsten Monaten Auswirkungen auf die Geschäftszahlen unserer Gesellschaften haben. Daher haben unsere Gesellschaften u.a. mit Kurzarbeit, temporären Werksschließungen, Investitionsverschiebungen, Stundungsmaßnahmen, Tilgungsaussetzungen und Kostensenkungen reagiert, um die Einflüsse abzufedern und den Fortbestand des Geschäftsbetriebs zu sichern. Der Antrag auf die angebotenen Finanzhilfen soll den finanziellen Spielraum erhöhen, da derzeit nicht absehbar ist, wie lange und wie schwer die Krise unsere Gesellschaften treffen wird.Vor diesem Hintergrund ist eine Prognose des weiteren Geschäftsverlaufes im Jahr 2020 aktuell nicht möglich. Insgesamt muss jedoch von einem Umsatz- und Ergebnisrückgang gegenüber 2019 ausgegangen werden.Die AdCapital AG und ihre Tochtergesellschaften verfolgen die Entwicklungen in dieser schwierigen Situation sehr genau. Der Vorstand wird bei Bedarf weitere Maßnahmen ergreifen. Die Unternehmen stehen mit ihren Kunden und Lieferanten im engen Kontakt, um diese außergewöhnliche Situation zu bewältigen.Zusatzinformationen:ISIN: DE0005214506 WKN: 521450 Börsenkürzel: ADC Marktsegment: Basic Board an der Frankfurter WertpapierbörseAdCapital AG Daimlerstr. 14 78532 TuttlingenInvestor Relations-KontaktAdCapital AG Matthias Büchler Tel. +49 7461 900 65 652 investorrelations@adcapital.deEnde der Corporate News06.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: AdCapital AG Daimlerstraße 14 78532 Tuttlingen Deutschland Telefon: +49 7461 900 65 660 Fax: +49 7461 900 65 655 E-Mail: investorrelations@adcapital.de Internet: www.adcapital.de ISIN: DE0005214506 WKN: 521450 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 1016451Ende der Mitteilung DGAP News-Service1016451 06.04.2020