Youtube löscht zukünftig Verschwörungsvideos, die das Coronavirus mit dem 5G-Mobilfunkstandard in Verbindung bringen. Zuvor waren mehrere Sendemasten in Großbritannien von Unbekannten in Brand gesteckt worden. Verschwörungstheorien, nach denen es ausgerechnet zwischen der Corona-Pandemie und dem Mobilfunkstandard 5G einen Zusammenhang gebe, verbreiten sich derzeit rasant über soziale Netzwerke, Messaging-Dienste wie Whatsapp und Videoplattformen wie Youtube. Im Vereinigten Königreich haben diese kruden Theorien, die der britische Staatssekretär für Kabinettsangelegenheiten Michael Gove zuletzt als ...

