Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf hat die Einladung zur diesjährigen Hauptversammlung veröffentlicht, die wie geplant am 29. April durchgeführt wird, allerdings wegen der Coronavirus-Pandemie nur als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten.

Die Hauptversammlung muss laut Mitteilung den Jahresabschluss nicht mehr beschließen, dieser ist bereits am 25. Februar vom Aufsichtsrat gebilligt und damit formal "festgestellt" worden.

Wie bekannt, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat des DAX-Konzerns vor, vom Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 176,4 Millionen Euro 158,77 Millionen Euro in Form einer Dividende von 0,70 Euro je dividendenberechtiger Stückaktie auszuschütten. Der Rest soll in Gewinnrücklagen eingestellt werden.

Laut Agenda will Aufsichtsratsmitglied Michael Herz zum Ende der Hauptversammlung sein Mandat niederlegen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Wolfgang Herz als Mitglied der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen. Herz soll bis zum Ende der Hauptversammlung für das Jahr 2023 in das Gremium gewählt werden. Als seine Stellvertreterin schlägt der Aufsichtsrat die Frankfurter Fondsmanagerin Beatrice Dreyfus vor.

Die Aktionäre sollen auch durch neues genehmigtes Kapital den Vorstand ermächtigen, das Grundkapital zu erhöhen. Mehrere Ermächtigungen für genehmigtes Kapital sind am 30. März ausgelaufen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2020 10:14 ET (14:14 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.