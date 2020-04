Maier + Partner AG: Aufbau eines Webportals für den Verkauf von Covid 19-SelbsttestsDGAP-Ad-hoc: Maier + Partner AG / Schlagwort(e): Produkteinführung Maier + Partner AG: Aufbau eines Webportals für den Verkauf von Covid 19-Selbsttests06.04.2020 / 16:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Maier + Partner AG:Aufbau eines Webportals für den Verkauf von Covid 19-SelbsttestsOffizieller Distributorenstatus für den Hersteller Wuhan Elabscience in DeutschlandDie Gesellschaft hat soeben davon Kenntnis erlangt, dass ihr der Hersteller des COVID-19 rapid test kit", die Firma Wuhan Elabscience Biotechnology Co.,Ltd.,( www.elabscience.com), mit Wirkung vom heutigen Tage und zunächst befristet bis zum 31.12.2020, den Status des "official distributor" für Deutschland zuerkannt hat.Die Tests können auch als Selbsttests Anwendung finden. Die Verwaltung erwartet die erste Lieferung der Kits bis voraussichtlich Ende April und wird mit Verfügbarkeit das in Entwicklung befindliche Webportal live schalten.Lutz Petrowsky-Vorstand-06.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Maier + Partner AG c/o BG Moorhof Moorhof 11 22399 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 607 61 830 E-Mail: vorstand@maier-und-partner.de Internet: www.maier-und-partner.de ISIN: DE000A1MMCY2 WKN: A1MMCY Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard) EQS News ID: 1016475Ende der Mitteilung DGAP News-Service1016475 06.04.2020 CET/CEST