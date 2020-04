Boston (www.anleihencheck.de) - Die Solidarität in Europa könnte zu einer Politik der Zinskurvenkontrolle (YCC) seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Unterstützung des Europäische Rat (EK) führen, so Amlan Roy, Leiter Global Policy Research bei State Street Global Advisors.Die trilateralen Ölgespräche zwischen Saudi, Russland und den USA als Initiator seien ermutigend, wie erste Signale von russischen Staatsfonds zeigen würden. All dies aufgrund von weniger neuen Todesfällen und Neuinfektionen in den meisten europäischen Ländern. (06.04.2020/alc/a/a) ...

