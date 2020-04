Wenn Donald Trumps "Licht am Ende des Tunnels" eine kraftvolle Rally wie heute im deutschen Aktienindex auslösen kann, scheint derzeit die Verlockung unter den Anlegern groß, bei vermeintlich billigen Aktien zuzugreifen. Tatsächlich waren am deutschen Aktienmarkt schon in der vergangenen Woche zunehmend überzeugte Käufer zu beobachten. Das ist genau die Zutat, die am Anfang einer Bodenbildung aus technischer Sicht stehen muss. Einerseits will zwar kein Anleger in das berühmte fallende Messer greifen, ...

