NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Air Liquide von 160 auf 149 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die industrielle Nachfrage dürfte sich in den kommenden Quartalen insgesamt schlechter entwickeln als von den Gasekonzernen zuletzt erwartet, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Air Liquide habe sich in der vergangenen Rezession aber besser behauptet als manche Konkurrenten. Dies werde derzeit kaum berücksichtigt./kro/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 09:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / 09:52 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120073

