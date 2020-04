va-Q-tec ist einer der wenigen börsennotierten Hightechgründungen aus dem Uniumfeld in Deutschland. Mit der Vakuumtechnologie des Unternehmens kann man mit 2cm soviel dämmen, wie sonst 20cm benötigt werden. Dabei wird dieser Dämmstoff entweder als Produkt verkauft oder in selbst entwickelten Kühlboxen verbaut, die dann vermietet oder verkauft werden. Dies wird derzeit vor allem in der Pharmabranche eingesetzt, langfristig sind die Anwendungsfelder aber vielfältig und durch die effiziente Dämmung kann man va-Q-tec auch als grüne Aktie bezeichnen. Die va-Q-tec Aktie wurde vom Markt vielleicht zu Unrecht abgestraft, denn Teile des Geschäfts laufen sehr gut, da man ja Medikamente und Testkits mit […] ...

