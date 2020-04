Pittler Maschinenfabrik AG: Konzern-EBIT sowie Einzelergebnis voraussichtlich unter PrognoseDGAP-Ad-hoc: Pittler Maschinenfabrik AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung Pittler Maschinenfabrik AG: Konzern-EBIT sowie Einzelergebnis voraussichtlich unter Prognose06.04.2020 / 18:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014PITTLER Maschinenfabrik AG: Konzern-EBIT sowie Einzelergebnis voraussichtlich unter PrognoseLangen, 06. April 2020 - Der Vorstand der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft (ISIN DE0006925001, "PITTLER") hat heute nach Vorliegen der ersten vorläufigen Zahlen festgestellt, dass die Jahresergebnis-Prognose für PITTLER und die EBIT-Prognose für den PITTLER-Konzern für das Geschäftsjahr 2019 voraussichtlich unterschritten werden. Der Vorstand erwartet für PITTLER nunmehr ein Jahresergebnis von voraussichtlich ca. TEUR -1.110 (vorher rund TEUR 170) und ein EBIT des PITTLER-Konzerns für das Geschäftsjahr 2019 von voraussichtlich ca. TEUR -766 (vorher rund TEUR 340).Grund für die Differenz zwischen prognostiziertem und tatsächlichem Ergebnis bei der PITTLER sind insbesondere außerordentliche Steuerbelastungen sowie Aufwendungen aus der Verlustübernahme aus einem Gewinnabführungsvertrag mit einer Tochtergesellschaft in Höhe von insgesamt rund EUR 1,1 Mio. Das negative EBIT im Konzern resultiert aus geringerem Umsatz, Wertberichtigungen auf Forderungen und Vorräte sowie der Abschreibung des Firmenwertes in Höhe von insgesamt rund EUR 1,5 Mio.Ohne diese (einmaligen) negativen Auswirkungen hätte PITTLER das prognostizierte Jahresergebnis und das prognostizierte EBIT auf Konzernebene voraussichtlich erreicht.06.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Pittler Maschinenfabrik AG Gutleutstrasse 175 60327 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0)69 24 000 858 Fax: +49 (0)69 24 000 849 E-Mail: mh@pittler-maschinenfabrik.de Internet: www.pittler-maschinenfabrik.de ISIN: DE0006925001 WKN: 692500 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München EQS News ID: 1016927Ende der Mitteilung DGAP News-Service1016927 06.04.2020 CET/CEST