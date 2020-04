The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.04.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.04.2020



ISIN



AU000000IMF0

DE000HSH3XF7

DE000HSH3YF5

DE000HSH3040

DE000HSH4NM2

DE000HSH4T92

DE000HSH4ZR5

DE0005501357

GB00B11FB960

JP3161140003

MHY7546A1221

US9130171096

