Brightcove Continuum ist eine robuste Technologieplattform mit Live- und On-Demand-Lösungen für die sichere interne Kommunikation, hochwertiges Live-Streaming und Videokommunikation

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), der führende Anbieter von Cloud-Services für Video, kündigte heute Brightcove Continuum an, eine neue Business Continuity Suite für geschäftliche Kommunikationsfunktionen in Unternehmen. Über Live- und On-Demand-Streamingdienste können Unternehmen per Video mit ihren Mitarbeitern und Kunden in Kontakt bleiben. Brightcove Continuum wird direkt und über Verkaufskanäle an Unternehmen vertrieben, die ihre Videokommunikation strategisch abwickeln möchten.

Mit der neuen Suite können Unternehmen kritische Geschäftsaktivitäten über die Plattform von Brightcove virtualisieren. Brightcove Continuum stellt die Geschäftskontinuität und Produktivität in Situationen sicher, in denen persönliche Treffen zwischen Mitarbeitern, Anbietern und Kunden nur schwer möglich sind. Brightcove Continuum bietet umfassende Möglichkeiten von Live-Events für Kunden bis hin zu On-Demand-Schulungen für weltweit verteilte Mitarbeiter, unter höchsten Sicherheitsstandards. Brightcove Continuum ist hoch skalierbar, schnell einzurichten, zuverlässig und sorgt automatisch für einen sicheren Zugriff auf die Videoinhalte.

"Die Kunden schätzen Brightcove wegen seiner Fähigkeit, die Balance zwischen Innovationen und gleichbleibender Zuverlässigkeit und Stabilität zu finden. So haben sie die Gewissheit, dass sie in einen zuverlässigen Partner investieren", so Elka Popova, Connected Work Digital Experience Vice President und Senior Fellow bei Frost Sullivan. "Die weiter wachsende Kundennachfrage nach Streaming Media bedeutet für Marken, Sendeanstalten und Unternehmen viele Möglichkeiten für den effektiven Einsatz von Video. Brightcove kann als Anbieter der führenden Online-Video-Plattform (OVP) auf umfassende Expertise bei Medien-Workflows und im Marketing zurückgreifen, verfügt über ein breites Spektrum an integrierter Drittanbieter-Software und bietet zuverlässige Sicherheit und Support. Seine glanzvolle Geschichte im Bereich der Online-Videoplattformen in Verbindung mit der Stärke und Zuverlässigkeit seiner Produktreihe macht Brightcove zu einem vertrauenswürdigen Partner für Medienunternehmen und Unternehmen weltweit."

Brightcove Continuum ist per Direktvertrieb und über Vertriebspartner wie INC Systems Integrations erhältlich.

"Wir freuen uns, zusammen mit Brightcove die Geschäftsanforderungen unserer gemeinsamen Kunden erfüllen und ihre Unternehmen handlungsfähig halten zu können", so Aref Otaibi, Managing Partner bei INC Systems Integrations. "Die Kombination aus Continuum von Brightcove mit unserem Know-how ermöglicht es Unternehmen, auf sehr effektive Weise virtuell mit Mitarbeitern, Kunden und Partnern in Kontakt zu treten."

"Video revolutioniert menschliche Beziehungen ein weiteres Mal. Es verändert, wie wir miteinander in Verbindung treten, wie wir unsere Erfahrungen teilen und wie wir die Welt sehen. Mehr als je zuvor brauchen wir Video, um in Kontakt zu bleiben, und das erfordert besonders robuste Videoressourcen in alltäglichen Arbeitsabläufen", so Jeff Ray, CEO von Brightcove. "Wir haben diesen Marktbedarf erkannt und eine zuverlässige und sichere Video Continuity Suite für Unternehmen entwickelt, mit der sie die regelmäßige Kommunikation mit all denen aufrecht erhalten können, die für ihr Unternehmen wichtig sind. Brightcove Continuum ist eine professionelle Video-Technologie, die zum Erfolg der Organisationen beiträgt. Das ist zentraler Bestandteil unserer Mission, unseren Kunden und Gemeinschaften dabei zu helfen, über Videos enger in Kontakt zu bleiben."

Über Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)

Wir sind der führende Anbieter von Videotechnologie-Plattformen. Mit unseren preisgekrönten Technologien und Services unterstützen wir Unternehmen in über 70 Ländern bei der Bewältigung unternehmerischer Herausforderungen und beim Schaffen neuer Möglichkeiten, um ihre Zielgruppe durch Videos zu inspirieren, zu unterhalten und zu begeistern.

Seit unserer Gründung 2004 haben wir immer wieder Grenzen verschoben und eine robuste, skalierbare und intuitive Videoplattform für professionelle Anwendungen geschaffen. Dank unserer globalen Infrastruktur, einem unerreichten Kundendienst, einem umfassenden Partnernetz und laufenden Investitionen in Forschung und Entwicklung setzt Video von Brightcove Standards bei der professionellen Verwaltung, Verteilung und Monetarisierung von Videos. Weitere Informationen finden Sie unter www.brightcove.com.

