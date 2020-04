Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wels (pta038/06.04.2020/20:20) - Der Vorstand der PIERER Mobility AG hat beschlossen, das laufende Aktienrückkaufprogramm der PIERER Mobility AG mit Wirkung ab dem 7. April 2020 vorübergehend auszusetzen.



Im Zeitraum vom 22. Oktober 2019 bis zum 6. April 2020 wurden insgesamt 224.043 Stückaktien über die Börse erworben. Das entspricht rund 0,99 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Zum Stichtag 6. April 2020 verfügt die PIERER Mobility AG sohin über 224.043 Stück eigene Aktien.



Details: Anzahl der erworbenen Stücke (22.10.2019 - 06.04.2020): 224.043 Höchster geleisteter Gegenwert je Aktie in CHF: 56,6000 Niedrigster geleisteter Gegenwert je Aktie in CHF: 23,5000 Gewichteter Durchschnittsgegenwert der erworbenen Aktien in CHF: 46,8481 Wert der erworbenen Aktien in CHF: 10.495.998,69



Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.



Aussender: PIERER Mobility AG Adresse: Edisonstraße 1, 4600 Wels Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Michaela Friepeß Tel.: +43 7242 69402 E-Mail: ir@pierermobility.com Website: www.pierermobility.com



ISIN(s): AT0000500913 (Anleihe), AT0000A0WQ66 (Anleihe), AT0000A1MBL8 (Anleihe), AT0000KTMI02 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Frankfurt (General Standard)



