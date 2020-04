AACHEN (dpa-AFX) - Die "Aachener Nachrichten" zu Freiwilliges Sitzenbleiben/Corona:



"NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat nie gänzlich ausgeschlossen, dass die Abiturienten vielleicht keine Prüfungen schreiben. Auch sieht das Landespandemiegesetz längst vor, alle anderen Abschlussprüfungen ersatzlos ausfallen zu lassen. Nur weil die NRW-Landesregierung nicht so laut brüllt wie Vertreter anderer Bundesländer, heißt das nicht, dass sie keinen Plan hat. Längst werden Szenarien mit Unterricht in Schichten oder Ausfallen des Unterrichts bis zum Sommer theoretisch durchdacht. Es hilft aber niemandem, jedes erdenkliche Szenario jetzt zu kennen. Dass der Philologenverband nun ausgerechnet in die Zeit des Wartens brüllt und Kinder zum freiwilligen Sitzenbleiben auffordert, ist irritierend. Politiker predigen ununterbrochen, dass Schüler keinen Nachteil durch die schwierigen Umstände haben sollen. Sitzenbleiben ist in der Schullaufbahn aber der größte Nachteil, den man sich vorstellen kann."/al/DP/fba