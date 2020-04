Die Visa Foundation gab heute bekannt, dass sie zwei Programme mit einem Gesamtvolumen von 210 Millionen US-Dollar zur Unterstützung von Klein- und Mikrounternehmen zugesagt hat, die mit dem langfristigen Fokus der Stiftung auf den wirtschaftlichen Aufstieg und die integrative wirtschaftliche Entwicklung von Frauen in Einklang stehen und auf einen dringenden Bedarf der lokalen Gemeinden nach der Verbreitung von COVID-19 eingehen.

Das erste Programm in Höhe von 10 Millionen US-Dollar ist für sofortige Nothilfe bestimmt, um gemeinnützige Organisationen an vorderster Front bei der Reaktion auf die COVID-19-Pandemie zu unterstützen, z. B. in den Bereichen öffentliche Gesundheit und Nahrungsmittelhilfe, und zwar in jeder der fünf geografischen Regionen, in denen Visa tätig ist: Nordamerika, Lateinamerika und die Karibik, Europa, Asien-Pazifik und Mitteleuropa, Nahost und Afrika.

"Im Zuge der weiteren Entwicklung von COVID-19 spüren die Gemeinden die Auswirkungen und brauchen unsere sofortige Unterstützung", sagte Al Kelly, CEO und Vorsitzender von Visa. "Als globales Unternehmen, das lokal tätig ist, erkennen wir diese Notwendigkeit. Darüber hinaus setzen wir uns für den langfristigen Aufschwung ein und werden weiterhin nach Wegen suchen, wie wir die Wirtschaftstätigkeit im Einklang mit unserem Auftrag, Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Gedeihen zu verhelfen, beschleunigen können."

Das zweite Programm ist eine auf fünf Jahre angelegte, strategische Verpflichtung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar zur Unterstützung von Klein- und Mikrounternehmen weltweit, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung des wirtschaftlichen Aufstiegs von Frauen liegt. Mit dieser Aktion weitet die Visa Foundation ihre langjährige Unterstützung für Klein- und Mikrounternehmen weltweit aus. Die Mittel der Visa Foundation dienen der Bereitstellung von Kapital für Nichtregierungsorganisationen (NROs) und Investitionspartner zur Unterstützung von Klein- und Mikrounternehmen.

Klein- und Mikrounternehmen bilden das Fundament der Weltwirtschaft, machen mehr als 90 Prozent der weltweiten Unternehmen aus und tragen 50 bis 60 Prozent zur globalen Beschäftigung bei.i Es besteht ein jährliches Kreditdefizit von 300 Milliarden US-Dollar bei der Finanzierung von Klein- und Mikrounternehmen im Besitz von Frauen, das angesichts der jüngsten wirtschaftlichen Turbulenzen, die sich aufgrund von COVID-19 entfalten, voraussichtlich noch zunehmen wird.ii

"Wir müssen jetzt mehr denn je unsere Unterstützung für kleine Unternehmen an der Front des Wirtschaftswachstums beschleunigen", sagte Kelly. "Da viele Inhaber von Klein- und Mikrounternehmen Frauen sind, entsteht ein Dominoeffekt, der den wirtschaftlichen Aufstieg von Frauen unterstützt, was unserer Meinung nach einer der wichtigsten Wege ist, um die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen, die Armut zu verringern und eine integrative wirtschaftliche Entwicklung zu fördern."

Im Rahmen des 200-Millionen-US-Dollar-Programms für Klein- und Mikrounternehmen stellt die Visa Foundation 60 Millionen US-Dollar in Form von Zuschüssen an NROs bereit, die sich der Unterstützung von Klein- und Mikrounternehmen, darunter viele Frauen, in allen Regionen, in denen Visa tätig ist, widmen. Die Visa Foundation wird darüber hinaus 140 Millionen US-Dollar über Investitionspartner bereitstellen, die positive soziale und finanzielle Erträge für Klein- und Mikrounternehmen generieren.

"Zweihundert Millionen US-Dollar neuer finanzieller Mittel zeigen unser anhaltendes Engagement zur Unterstützung von Klein- und Mikrounternehmen, wobei der Schwerpunkt auf dem wirtschaftlichen Aufstieg von Frauen weltweit liegt", sagte Graham Macmillan, Präsident der Visa Foundation. "Wenn Frauen Erfolg haben, haben Gemeinschaften Erfolg. Wir wissen, dass dies heute mehr denn je von Bedeutung ist, da die Weltwirtschaft sich erholen muss und wieder aufgebaut werden muss."

Die Visa Foundation: https://usa.visa.com/about-visa/philanthropy/visa-foundation.html

Die jüngste Verpflichtung von Visa zur Unterstützung des wirtschaftlichen Aufstiegs von Frauen: https://usa.visa.com/about-visa/newsroom/press-releases.releaseId.17026.html

