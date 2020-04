In unserer letzten Gesamtmarkt-Analyse vom 27.03. zur empfohlenen Aktienanlagestrategie in der Phase der Corona-Virenpandemie bestätigten wir zwar, dass sich die Aktienmärkte zu dieser Zeit in einer akuten Bodenbildungssuche befanden, verwiesen aber gleichzeitig darauf, dass diese fragile Übergangsphase nach der scharfen Korrektur seit Mitte Februar infolge damaliger zunehmender Virenausbreitung in Europa und den USA wohl noch nicht als abgeschlossen zu betrachten war.Entsprechend richteten wir erste Vorschlagslisten für Aktienneukäufe aus den Anlageregionen Deutschland, Schweiz, restliches Europa und USA zu dieser Zeit zunächst auch nur explizit an (sehr) risikobewusste Anleger.

Den vollständigen Artikel lesen ...