DAX und Co legte gestern schon mal vor und Dow und Co legten nach. Plus 7,7 % Gewinn aller Indizes in New York ergeben ein volles Osternest. Bis + 14 % Tagesgewinn waren alle dabei und sind die Vorgabe für die Deutsche Börse heute. Die Konsequenz kennt jeder...



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!