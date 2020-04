FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.04.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUPKB XFRA LU0114997082 STARCAP.-STARPOINT A-EUR 1.950 EURLXFQ XFRA LU0455734433 ETHNA-DYNAMISCH INH. A 0.100 EURSBQ1 XFRA LU0137341789 STARCAPITAL-ARGOS A EUR 1.560 EURSBQ4 XFRA LU0137341359 STARCAPITAL-PRIAMOS A EUR 1.560 EURLR1P XFRA LU0136412771 ETHNA-AKTIV A 0.100 EURSBQ5 XFRA LU0350239504 STARCAPITAL-SC.STRAT.1 A 1.530 EURROP XFRA US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 0.474 EURNYT XFRA US6501111073 N.Y. TIMES CL.A DL-,10 0.056 EURMSN XFRA US5717481023 MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 0.421 EURIDI XFRA US45867G1013 INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 0.324 EURBCV XFRA US1266001056 CVB FINANCIAL CORP. 0.167 EURBBVA XFRA US05946K1016 BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4 0.160 EURSWI1 XFRA HK0087000532 SWIRE PAC. CL.B 0.039 EURSWI XFRA HK0019000162 SWIRE PAC. CL.A 0.197 EURZDO XFRA ES0184933812 ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10 0.080 EURBOY XFRA ES0113211835 BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 0.160 EUR3SP2 XFRA LU0256567925 STARCAP.-WINBONDS PL.A EO 1.700 EURISR XFRA DE0005488100 ISRA VISION O.N. 0.180 EURIFZ XFRA CH0011029946 INFICON HLDG AG NA SF 5 17.039 EURGOU XFRA CA1520061021 CENTERRA GOLD INC. 0.026 EURLXFP XFRA LU0279509904 ETHNA-DEFENSIV INH.A 2.021 EUR591 XFRA ZAE000240198 SEA HARVEST GRP LTD O.N. 0.025 EURTAMN XFRA CH0011178255 TX GROUP AG NA SF 10 3.313 EUR1MOA XFRA US60879B1070 MOMO UNSP.ADR A1 DL-,0001 0.704 EUR3G3B XFRA MXP4948K1056 GRUMA SAB DE CV B 0.043 EURZTOA XFRA US98980A1051 ZTO EXPR.(KY)ADR A0,0001 0.278 EUR21E XFRA FR0011950732 ELIOR GROUP SCA EO -,01 0.290 EURISR1 XFRA DE000A254W60 ISRA VISION O.N. Z.VERK. 0.180 EUR