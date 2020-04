FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1

SR41 XFRA MHY7546A1221 SCORPIO BULKERS DL-,01

TFZ XFRA BMG4232X1020 HAITONG INTL SEC.GR.HD-10

OGL XFRA US38173M1027 GOLUB CAPITAL BDC DL-,001

XFRA AU000000IMF0 IMF BENTHAM LTD.

7OL XFRA AU000000OLV7 OTHERLEVELS HLDGS LTD

2JV1 XFRA FR0013356755 EMOVA GROUP S.A. EO 3

