FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt hat wegen der Coronavirus-Krise in der 14. Kalenderwoche nur 66.151 Passagiere abgefertigt. Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, betrug der Rückgang in der Woche vom 30. März bis zum 5. April somit 95,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Frachtaufkommen ging um 25,0 Prozent auf 32.904 Tonnen zurück. Bei Cargo-Flügen sei zwar ein Plus von über 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen. Dies kompensiere den Wegfall der Beiladefracht auf Passagierflügen aber nur teilweise. Die Flugbewegungen brachen um 85,1 Prozent auf 1.545 ein.

Seit heute wird das Terminal 2 am Frankfurter Flughafen bis auf weiteres nicht mehr für die Passagierabfertigung genutzt. Wegen geringen Passagieraufkommens konzentriert Fraport die gesamte Abfertigung im Terminal 1, wie das Unternehmen bereits mitgeteilt hat.

April 07, 2020 01:35 ET (05:35 GMT)

