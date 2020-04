Der Saudi-Staatsfonds PIF steigt beim angeschlagenen US-Kreuzfahrtkonzern Carnival ein. Der neue Großaktionär legte in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht einen Anteil von rund acht Prozent offen. Gemessen am letzten Schlusskurs der Aktie ist die Beteiligung 370 Millionen Dollar wert.PIF ist für seine Investments in US-Firmen bekannt. Zu den weiteren Beteiligungen zählen unter anderem Uber und der E-Autobauer Tesla. Die Beteiligung an Carnival erhielt der Staatsfonds zum Schnäppchenpreis - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...