Bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt scheint die Zuversicht mit Blick auf die Coronavirus-Krise zu wachsen. Nach einer kräftigen Erholung des DAX um rund 5,8 Prozent am Montag zeichneten sich am Dienstagmorgen weitere Gewinne für den deutschen Leitindex ab. Der Broker IG taxierte das Börsenbarometer rund zweieinhalb Stunden vor dem Beginn des Xetra-Hauptgeschäfts auf 10.161 Punkte und damit 0,8 Prozent im Plus.Aktuell schauten die Investoren vor allem auf die Anzahl der Neuinfektionen sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...