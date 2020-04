Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Zeit der extremen Ausschläge ist an den Aktienmärkten weltweit offenbar noch nicht vorbei. Gestern legten sowohl der DAX als auch die großen US-Indizes deutlich zu. Auch heute deutet sich beim DAX ein weiterer Kurssprung an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Hugo Boss, Carnival, MorphoSys und Amazon. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.