HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Boeing nach der Einstellung großer Teile der Produktion von 350 auf 150 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Mit der Pandemie des Coronavirus gehe eine große Unsicherheit bezüglich der Nachfrage nach Flugzeugen und den damit zusammenhängenden Dienstleistungen einher, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für die kommenden sechs bis zwölf Monate./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0970231058

