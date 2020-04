FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Lufthansa haben am Dienstag im vorbörslichen Handel die Gewinne vom Wochenbeginn ausgebaut. Auf Tradegate legte der Kurs um 4,4 Prozent auf 9,03 Euro zu. Am Markt wird laut Händlern darüber spekuliert, dass die durch die Corona-Krise angeschlagenen Airline das Kapital aufstocken und die Billigflug-Tochter Germanwings komplett schließen könnte.



Das konnte die vorbörsliche Kurserholung jedoch nicht bremsen. Seit Beginn des Crash waren die Papiere um mehr als 40 Prozent eingebrochen - und am Freitag auf den niedrigsten Stand seit elf Jahren abgesackt.



Überraschend wären beide Maßnahmen nicht angesichts der ausbleibenden Einnahmen einerseits und laufender Kosten sowie der Rückerstattung bezahlter Tickets andererseits, heißt es hierzu im Handel. "Sicher müsste die Lufthansa bei einer Kapitalerhöhung einen großen Abschlag zum Kurs anbieten", sagte ein Händler. Sollte die Bundesrepublik als Retter bei der Lufthansa einsteigen, wäre dies mit einer starken Verwässerung der Gewinne verbunden./bek/fba



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

