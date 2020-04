Wirecard mit einem Plus von 6,12 Prozent. Was für ein Hammer! Heute Morgen setzt die Aktie diese Tendenz nahtlos fort und notiert vorbörslich schon wieder gut im Plus. Den Grund dafür hatten wir Ihnen bereits gestern Früh präsentiert. Denn nachdem es zuletzt etwas ruhiger um den Zahlungsdienstleister geworden ist, konnte Wirecard die nächste große Kooperation an Land ziehen. Rund 5000 ungarische Online-Shops werden zukünftig die Dienste des Zahlungsdienstleisters in Anspruch nehmen. Dabei ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt für einen solchen Schritt. (Eine umfassende Analyse zu Wirecard lesen Sie hier)

Strategische Kooperation bringt unzählige neue Kunden

Die renommierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...