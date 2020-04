BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den raschen Aufbau einer eigenen Produktion für medizinische Schutzkleidung gefordert. "Wir glauben, dass wir Europa, aber vor allen Dingen auch in Deutschland Unternehmen unterstützen müssen, die bereit sind, Produktionen aufzubauen", sagte Altmaier im ZDF-Morgenmagazin. Es könne niemand nachvollziehen, dass in Deutschland zwar die Maschinen und Vorprodukte für Schutzkleidung gefertigt, die eigentlichen Produkte dann aber viele Tausende Kilometer weiter weg genäht würden. "Das muss möglich sein in Zeiten der Globalisierung, auch in Deutschland zu tun", so der CDU-Politiker.

Am Montag hatte das Corona-Kabinett der Bundesregierung das Wirtschaftsministerium beauftragt, eine entsprechende Beschaffung aufzubauen. Diese Arbeit sei zuvor allein im Krisenstab der Ressorts Gesundheit und Inneres konzentriert gewesen, betonte Altmaier. "Deshalb werden wir jetzt diese Verantwortung neu übernehmen." Die Bundesregierung arbeite hier sehr eng zusammen.

Auf die Frage, warum trotz jahrelang bekannter Warnungen vor einer möglichen Pandemie keine Ausrüstungen für den Ernstfall bereitgestellt worden seien, erklärte der Wirtschaftsminister, es nütze nichts, wenn sich einige Mitglieder der Bundesregierung nun dafür gegenseitig verantwortlich machten. "Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass Unternehmen in Deutschland anfangen zu produzieren."

