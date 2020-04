Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Notenbanken und Regulatoren helfen auch mit Maßnahmen, die die Eigenkapitalanforderungen der Banken reduzieren, so die Analysten der Nord LB.Andere regulatorische Eingriffe seien etwa Dividendenverbote. Die Financial Times sei in einem Artikel auf ein Gesamtvolumen solcher Eigenkapital stärkenden Maßnahmen von USD 500 Mrd. gekommen, was einem potenziellen Kreditvolumen von USD 5 Bio. entsprechen könnte. Das Gros dieser Art von Maßnahmen biete derzeit Europa auf. Was sich allerdings nicht ändere, sei das Verhalten der Ratingagenturen, die derzeit auf mehreren Ebenen mit Herabstufungen auf die veränderte Lage reagieren würden. In ihrer Mechanistik zwar nachvollziehbar, ökonomisch aber kontraproduktiv, weil prozyklisch. ...

