Die Aktie des Versicherungsriesen Allianz wurde von den Anlegern an der Stuttgarter Börse am Montag sehr häufig gehandelt. In einem Interview verkündete der Vorstandsvorsitzende Oliver Bäte, dass es 2020 höchstwahrscheinlich keinen Rekordgewinn geben wird. Die Aktie notierte gestern ebenfalls stärker und beendete den Handel bei 158,36 Euro deutlich im Plus! ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...