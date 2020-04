Nach starken Vorgaben aus Übersee dürfte die Wiener Börse am Dienstag nach ihren klaren Vortagesgewinnen mit weiteren Aufschlägen in den Handel gehen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte ein Plus von mehr als ein Prozent.Am Vortag hatten die wichtigsten Indizes der US-Börsen mit einem Aufschlag von mehr als sieben Prozent geschlossen. Darauf folgten im asiatischen Handel ...

