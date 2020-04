WASHINGTON (dpa-AFX) - Nachdem das neue Raumschiff "Starliner" es bei einem ersten Versuch nicht zur Internationalen Raumstation ISS geschafft hat, will die Betreiberfirma Boeing den Test wiederholen. "Wir haben uns entschieden, den Test erneut zu fliegen, um die Qualität des "Starliner"-Systems unter Beweise zu stellen", teilte Boeing in der Nacht zum Dienstag mit. Ein Datum für den neuen unbemannten Testflug wurde zunächst nicht mitgeteilt.



Mit dem gemeinsam von Boeing und der US-Raumfahrtbehörde Nasa entwickelten "Starliner" sollten eigentlich bereits dieses Jahr Astronauten zur ISS gebracht werden. Bei einem unbemannten Test im Dezember hatte es das Raumschiff aber nicht in den Orbit und zur ISS geschafft, unter anderem wegen eines Problems mit der automatischen Zündung der Antriebe. Ein zweiter Test war eigentlich nicht geplant gewesen. Eine Untersuchung von Boeing und der Nasa hatte vor kurzem ergeben, dass Boeing 61 Korrekturen an dem Raumschiff vornehmen muss./cah/DP/fba

