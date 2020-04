Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Produktion steigt im Februar leicht

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Februar entgegen den Erwartungen nicht gesunken und im Januar noch etwas stärker als bisher gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte sich die Produktion gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lag um 1,2 (Januar: 0,9) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Rückgang von 0,9 Prozent prognostiziert. Der ursprünglich für Dezember gemeldete Produktionsanstieg von 3,0 Prozent wurde auf 3,2 Prozent revidiert.

Regierung plant Lockerung des Arbeitszeitgesetzes - Zeitung

Die Bundesregierung plant wegen der Corona-Pandemie für bestimmte systemrelevante Berufe offenbar Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz. "Zur Bewältigung dieses außergewöhnlichen Notfalls, der bundesweite Auswirkungen hat, können für eine befristete Zeit auch längere Arbeitszeiten, kürzere Ruhezeiten sowie die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen für bestimmte Tätigkeiten notwendig sein", zitierte das Handelsblatt aus einem Referentenentwurf für eine Covid-19-Arbeitszeitverordnung. Erarbeitet habe ihn das Arbeitsministerium im Einvernehmen mit dem Gesundheitsministerium.

Mittelstandsbeauftragter Bareiß erwägt zusätzliche Hilfen für Betriebe

Nach dem neuen Schnellkreditprogramm für Mittelständler denkt der Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), über zusätzliche Hilfen für den Einzelhandel, Restaurants und Hotels nach. "Um viele auch bisher starke traditionsreiche Familienunternehmen mache ich mir große Sorgen", sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft vom Dienstag. "Das schauen wir uns sehr genau an, notfalls müssen wir nochmals nachschärfen."

Australische Notenbank warnt vor starker Belastung der Wirtschaft

Die australische Notenbank sieht wegen der Corona-Krise eine erhebliche Eintrübung der Wirtschaft des Landes im zweiten Quartal. "Es herrscht eine beträchtliche Unsicherheit über die kurzfristigen Aussichten für die australische Wirtschaft", sagte der Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe. "Es wird mit einer großen wirtschaftlichen Kontraktion im Juni-Quartal gerechnet, und die Arbeitslosigkeit dürfte auf den höchsten Stand seit vielen Jahren steigen". Den Leitzins ließ die RBA unverändert auf dem Rekordtief bei 0,25 Prozent, die Zielrendite für die dreijährige Staatsanleihe bleibt ebenfalls bei 0,25 Prozent.

Neuseelands Zentralbank weitet Anleihekäufe aus

Neuseelands Zentralbank weitet ihr Anleihekaufprogramm aus. Wie die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) am Morgen mitteilte, wird sie in ihr Programm zum Ankauf von Staatsanleihen künftig auch Papiere lokaler Behörden einbeziehen. Dadurch erhöht sich das Volumen des Programms auf 33 (bisher: 30) Milliarden Neuseeländische Dollar (umgerechnet etwa 17,9 Milliarden Euro). Makroökonomische Prognosen und eine aktuelle geldpolitische Lagebeurteilung will die RBNZ am 13. Mai veröffentlichen.

Italien legt 400-Milliarden-Euro-Programm gegen Corona-Krise auf

Italien will mit einem Konjunkturprogramm im Volumen von 400 Milliarden Euro gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise vorgehen. Es handle sich um das größte Staatsprogramm in der Geschichte des Landes, sagte Regierungschef Giuseppe Conte am Montagabend in einer Fernsehansprache. Die Hälfte der Hilfen soll an exportorientierte Unternehmen fließen, deren Umsätze in den vergangenen Wochen eingebrochen sind.

UN-Sicherheitsrat will sich am Donnerstag erstmals mit Corona-Pandemie befassen

Der UN-Sicherheitsrat will sich am Donnerstag erstmals mit der weltweiten Corona-Krise befassen. Die Videokonferenz des Gremiums zu der Pandemie werde unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, sagte ein Diplomat am UN-Hauptquartier in New York am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

Präsidentenwahl in Polen soll als reine Briefwahl stattfinden

Die Präsidentschaftswahl in Polen soll wegen der Coronavirus-Pandemie als reine Briefwahl abgehalten werden. Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) verabschiedete am Montagabend mit ihrer Mehrheit im Unterhaus eine entsprechende Änderung des Wahlgesetzes. Die Oppositionsparteien im Sejm hatten vergebens gegen das Vorhaben Front gemacht und eine deutliche Verschiebung der für den 10. Mai geplanten Wahl gefordert.

US-Vorwahlen in Wisconsin sollen nun doch am Dienstag stattfinden

Die für diesen Dienstag geplanten Präsidentschaftsvorwahlen im US-Bundesstaat Wisconsin sollen laut einer Gerichtsentscheidung trotz der Coronavirus-Pandemie stattfinden. Das Oberste Gericht von Wisconsin erklärte am Montag ein Dekret des Gouverneurs für ungültig, durch das die Abstimmungen verschoben werden sollten.

Trump und Biden telefonieren wegen Corona-Krise

US-Präsident Donald Trump und sein möglicher Wahlrivale Joe Biden haben ein Telefongespräch über die Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie geführt. Es sei ein "wirklich wunderbares, warmes Gespräch" gewesen, sagte Trump am Montag während seines täglichen Briefings zur Corona-Krise im Weißen Haus.

SPD-Chefin Esken unterstützt Corona-App

SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat sich für die Einführung einer Corona-App gegen die Ausbreitung des Virus im Rahmen des europäischen App-Projekts PEPP-PT ausgesprochen. "Den Weg der PEPP-PT-Initiative, die Datenschutz und Privatheit auf technischem Weg sicherstellt, halte ich durchaus für gangbar und auch nützlich", sagte Esken dem Handelsblatt. "Dabei muss aber sichergestellt sein, dass sowohl die Installation der App als auch die Preisgabe der anonymen Kontaktdaten im Fall einer Infektion nur auf freiwilliger Basis erfolgen darf."

Altmaier: Unternehmen bei Fertigung von Schutzkleidung helfen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den raschen Aufbau einer eigenen Produktion für medizinische Schutzkleidung gefordert. "Wir glauben, dass wir Europa, aber vor allen Dingen auch in Deutschland Unternehmen unterstützen müssen, die bereit sind, Produktionen aufzubauen", sagte Altmaier im ZDF-Morgenmagazin.

+++ Konjunkturdaten +++

JAPAN

Ausgaben privater Haushalte Feb -0,3% (PROGNOSE: -3,9%) gg Vorjahr

Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Feb -0,4% gg Vorjahr

Konsumneigung Feb 67,4%

Konsumneigung Feb -2,0 Pkt gg Vorjahr

NIEDERLANDE

Inflationsrate März 1,4% - CBS

Inflationsrate Feb war 1,6% - CBS

PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Kernrate März +3,0% gg Vorjahr

