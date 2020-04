FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine vermeldete Beteiligung an einer Initiative zur Entwicklung eines COVID-19-Mittels hat am Dienstag die Vorzugsaktien von Biotest beflügelt. Die Aktiengattung rückte auf Xetra erst um fast 10 Prozent vor, dann aber relativierte sich der Schwung mit zuletzt 8,1 Prozent wieder etwas. Sie erreichte im frühen Handel die 23-Euro-Marke und damit ein Hoch seit mehr als einem Jahr.



Händler verwiesen darauf, dass eine Mitteilung im Zusammenhang mit der Corona-Krise bei Anlegern für Fantasie sorge. Am Vortag war von Biotest bereits mitgeteilt geworden, dass das Biotech-Unternehmen mit Hilfe von Plasmaspenden infizierter Personen an einem Medikament gegen die vom Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit arbeitet - und sich an einer industrieweiten Kooperation unter anderem mit dem japanischen Takeda-Konzern beteiligt./tih/fba



