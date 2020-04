Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)--Der französische Energiekonzern Total hat den Verkauf seines Anteils an einem Tiefseeblock vor der Küste von Brunei an Royal Dutch Shell abgeschlossen und die Veräußerung von Geschäften in Liberia und Sierra Leone angekündigt.

Wie die Total SA mitteilte, gaben ihr die Aufsichtsbehörden grünes Licht für den Verkauf der Tochter Total E&P Deep Offshore Borneo BV, der 86,95 Prozent an Block CA1 rund 100 Kilometer vor der Küste von Brunei gehören, an Shell. Zudem vereinbarte der Konzern den Verkauf seines Marketing- und Dienstleistungsgeschäfts in Liberia und Sierra Leone - ein Netz aus 63 Tankstellen, dem allgemeinen Treibstoffhandel sowie dem Import und der Lagerung von Erdölprodukten - an die Käufer ist Conex Oil & Gas Holdings Ltd aus Liberia. Der Verkauf soll im zweiten Quartal abgeschlossen werden.

Die Veräußerungen im Wert von mehr als 400 Millionen Dollar sind Teil der Konzernstrategie, sich bis 2020 von nicht mehr zum Kerngeschäft gerechneten Aktivitäten im Wert von rund 5 Milliarden Dollar zu trennen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2020 03:23 ET (07:23 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.