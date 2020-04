München (ots) - Um in Zeiten der Corona-Krise ein solidarisches Miteinander zu fördern, hat TELE 5 die InitiativeMUT ins Leben gerufen.Mit der InitiativeMUT wollen wir den Menschen und Unternehmen, die insbesondere den wirtschaftlichen Herausforderungen der Corona-Krise durch kreative Ideen begegnen, etwas zurückgeben. Als privater Fernsehsender, werden wir kostenlose Werbeflächen zur Verfügung stellen für Projekte, Firmen, kleine Gewerbe, Künstler oder Initiativen von Einzelpersonen. All jene, die ihre Kreativität und ihren Mut genutzt haben, inmitten der Krise umzudenken und zuvor undenkbare Wege eingeschlagen haben und so beweisen, dass eine Krise auch eine Chance sein kann.So wie die pro bono Initiative PayNowEatLater. Die Online-Plattform stellt existenzbedrohten Gastronomen die nötige Infrastruktur zur Verfügung, um schnell und easy Gutscheine an Kunden zu verkaufen und so die Zeit der Corona-Krise zu überstehen. Eine Idee so simpel wie clever: Jetzt Gutschein kaufen und damit dem Lieblingsrestaurant oder dem Lieblingscafé helfen - damit nach der Krise vor Ort lecker gegessen werden kann!Wir sind glücklich PayNowEatLater als Partner für die Initiative mit dabei zu haben, der passende Spot läuft bereits im Werbeblock auf TELE 5!Mehr über PayNowEatLaterRette dein Lieblingsrestaurant! PayNowEatLater ist ein gemeinnütziges Projekt, das von vier Freunden aus der Foodbranche innerhalb weniger Tage auf die Beine gestellt wurde, um die Vielfalt der Gastronomie in den Städten zu erhalten.Das Prinzip ist ganz einfach: Auf www.paynoweatlater.de (http://www.paynoweatlater.de) kauft man einen Gutschein für sein Lieblingsrestaurant (wahlweise Lieblingskneipe, -bar, -café...) und hilft so existenzbedrohten Gastronomen, die Corona-Krise zu überstehen. Das Restaurant erhält das Geld sofort. Die Verkaufszahlen der Gutscheine sprechen für sich. Unbürokratisch und schnell - so einfach kann Helfen sein! Die vier haben sofort reagiert und selbstlos und entschlossen gehandelt - jetzt wollen wir von der InitiativeMut ihnen die gebührende Aufmerksamkeit verschaffen.Facebook:https://www.facebook.com/PayNowEatLater/Instagram:https://www.instagram.com/paynoweatlater.de/Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4566143