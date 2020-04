ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Die Kapazitäten dürften weiter deutlich sinken, nachdem der Flugverkehr in Europa wegen der Corona-Pandemie jüngst fast komplett zum Erliegen gekommen sei, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ein Frühindikator für die Art der Erholung seien nun inländische Verkehrszahlen von Airports in China, glaubt der Experte. Insgesamt sieht er Flughafenbetreiber nun wieder in etwas freundlicherem Licht. Sein bevorzugter Sektorwert bleibe Aena./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 21:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

