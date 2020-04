Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute wird das Schatzamt Österreichs am Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Helaba.Auf dem Programm stünden zwei gewöhnliche Anleihen mit mittlerer und langer Laufzeit. Bei der Auktion der zehnjährigen RAGB könnten die Investoren mit einer Zuteilungsrendite von ca. 0,10% rechnen. Der Risikoaufschlag liege seit dem COVID19-Ausbruch in Europa auf einem erhöhten Niveau. Momentan betrage der 10J-Spread österreichischer Titel gegenüber deutschen 50 Basispunkte. (07.04.2020/alc/a/a) ...

