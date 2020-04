Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Corona-Krise trübt trotz einer zurückgehenden Infektionsdynamik in den Krisenherden (Italien und Spanien) unverändert die Stimmung der Finanzmarktteilnehmer, wie die sentix-Umfrage (-40,3 nach -17,1) gestern gezeigt hat, so die Analysten der Helaba.Die Marktteilnehmer hätten ihre Erwartungen aber bereits reduziert und so habe es keine nachhaltigen Impulse gegeben. Das technische Bild im Tageschart liefere keine starken Anzeichen für die nächste Bewegungsrichtung, denn das Kursmomentum liege an der Nulllinie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...