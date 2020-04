Gablitz (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Memory Express-Anleihe (ISIN AT0000A2EM03/ WKN EB0FVQ) der Erste Group Bank auf die Aktie von Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) vor.Auch die bereits vor der Corona-Krise hochvolatile Aktie des Zahlungsdienstleister Wirecard sei ordentlich unter Druck geraten. Sei die Aktie noch am 20.02.2020 oberhalb von 139 Euro gehandelt worden, so sei sie am 16.03.2020 zeitweise sogar um 42 Prozent billiger bei 80 Euro zu bekommen gewesen. Nach einer kräftigen Kurserholung habe sich die Aktie in den vergangenen Tagen wieder oberhalb der Marke von 100 Euro etabliert. In den neusten Expertenanalysen werde die Wirecard-Aktie, der deutliches Aufwärtspotenzial prognostiziert werde, mit Kurszielen von bis zu 270 Euro (Hauck & Aufhäuser) zum Kauf empfohlen. ...

