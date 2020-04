Leinfelden-Echterdingen (ots) - "In Bewegung bleiben", auch wenn Rehasport-Gruppen wegen der Corona-Pandemie nicht mehr vor Ort stattfinden - das ist das erklärte Ziel der Aktion RehasportZuhause.Dazu Winfried Möck, Vorsitzender des bundesweiten Rehasport-Netzwerkes mit über 350 Rehasport-Standorten deutschlandweit: "Die Krankenkassen haben zugestimmt. Die Rehasport-Gruppen dürfen in der aktuellen Krise online stattfinden". Mit seinem Team in Leinfelden-Echterdingen hat er in den letzten Tagen unter Hochdruck daran gearbeitet, dass Rehasport für alle zugänglich bleibt.Die Rehasportler können z.B. über ihr Smartphone zu Hause mitmachen - gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden ihrer Gruppe und zu den gewohnten Rehasport-Zeiten. Auch der vertraute Übungsleiter ist dabei, leitet die Teilnehmenden an und gibt Rückmeldung. Was entfällt, ist der Gang zur Übungsstätte vor Ort.Gemeinsam mit den Kollegen aus anderen Verbänden haben die Rehasport-Experten das Konzept entwickelt, bei dem die Sportkurse über eine Software stattfinden, die normalerweise für Videokonferenzen genutzt wird. Unterstützt wurden sie vom Digital-Experten Prof. Dr. Johannes Moskaliuk von der Max13 GmbH, der bei der Umsetzung und Konzeption beraten hat.In der Testphase erfolgte noch keine Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Mittlerweile ist klar: Die RehasportZuhause Kurse entsprechen den Vorgaben der Rahmenvereinbarung über Rehabilitationssport. Die Online-Angebote werden zu den üblichen Vergütungssätzen abgerechnet. Damit bleibt Rehasport während der Krise für alle zugänglich.Pressekontakt:Winfried Möck, 1. VorsitzenderTelefon 0711 7585778-10winfried.moeck@rehasport-im-verein.deMax13 Office (Kontakt zu Prof. Moskaliuk)Telefon 0711 7585778-40team@max13.netGerne vermitteln wir kurzfristig Kontakte zu Interviewpartnern und Experten zum Thema Rehasport, Digitalisierung und Datenschutz.Original-Content von: Rehasport im Verein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143324/4566167