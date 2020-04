Siegen (ots) - Die Bots4You GmbH (www.bots4you.de (http://www.bots4you.de)) hat vom Home-Office aus den kostenlosen Chatbot Karola entwickelt, um Unternehmen mit Service-Hotlines zu entlasten. Dieser beantwortet allen Bürgern zahlreiche Fragen rund um das Coronavirus und gibt auch Tipps, was jeder tun kann, um sich zu Hause zu beschäftigen. Das Fachwissen rund um Covid-19 bezieht Bots4You ausschließlich von den regelmäßig aktualisierten Webseiten vom Bundesministeriums für Gesundheit, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sowie dem Robert Koch Institut. Die Implementierung des Chatbots auf den Webseiten der Unternehmen funktioniert schnell und unkompliziert."Wir denken, dass gerade in diesen Zeiten, Informationen den Bürgern Sicherheit bieten", sagt Christian Imhäuser, Mitgründer der Bots4You GmbH. "Allerdings ist es für viele Unternehmen derzeit schwierig, ihre Service-Center weiter zu betreiben. Daraus entstand unsere Idee für Karola", erklärt Imhäuser weiter.Kerngeschäft der Bots4You ist der kostenpflichtige Chatbot für Immobilienunternehmen, der alle Anliegen rund um das Mietverhältnis bearbeitet. Hierzu zählen zum Beispiel: Welche Reparaturen werden von Handwerkern noch durchgeführt? Was passiert, wenn ich in den nächsten Monaten meine Miete nicht mehr zahlen kann? Diese Fragen und viele mehr sind aktuell für Mieter wichtig. Um die Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaften zu entlasten, vor allem jene, die kein Home-Office ermöglichen können, kann damit das Anrufaufkommen reduziert werden. Damit die Mieter sich ohne Medienbruch informieren können, kann der kostenpflichtige Chatbot neben der Unternehmenswebseite oder der Mieter-App über diverse digitale Kanäle wie WhatsApp, Facebook, Twitter, E-Mail und viele weitere kommunizieren."Aktuell konzentrieren wir uns auf die Immobilienwirtschaft, aber es laufen bereits Pilotprojekte mit KFZ-Werkstattketten und diversen Hotels, um unser Know-How in Branchen mit ähnlichen Prozessen einzusetzen", sagt Imhäuser zu den Zukunftsplänen von Bots4You (Über das Unternehmen: www.bots4you.de/ueber-uns/ (http://www.bots4you.de/ueber-uns/)).Pressekontakt:Bots4You GmbHChristian ImhäuserE-Mail: imhaeuser@bots4you.deTelefon: 0171 58 01 987Original-Content von: Bots4You GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143325/4566185