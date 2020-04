Nachdem in den letzten Wochen viele Vorstände groß in ihre eigenen Unternehmen investiert haben, sind nun die Erdölkonzerne an der Reihe. Bei der OMV AG profitierte der gesamte Vorstand von Bonuszahlungen und Aktienvergütungsprogrammen. Rainer (Seele) bekam zusätzliche 59.783 Stück Aktien, Johann (Pleininger) ergatterte 32.289 Anteile, Thomas (Gangl) erhielt 9.101 Handelspapiere und Reinhard (Florey) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...