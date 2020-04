Mit der Erweiterung ihrer Testumgebung stellt GWAdriga, der Full-Service-Dienstleister für die Gateway-Administration, jetzt die Weichen für die zügige Nutzung des Frequenzbereichs 450 MHz zum hochverfügbaren Datenaustausch mit intelligenten Messsystemen (iMSys). Dazu wurde am Standort der GWAdriga in Berlin mit Unterstützung des Zuteilungsinhabers und Funknetzbetreibers 450connect eigens eine entsprechende lokale Netzanbindung errichtet. Schon im Lauf des zweiten Quartals wird GWAdriga damit den Rollout 450 MHz-fähiger Gateways ihrer Kunden unterstützen. Das Unternehmen rechnet damit, dass die Nachfrage schnell zunimmt und bereits im dritten Quartal größere Stückzahlen verbaut werden. "Gerade für die Gateway-Kommunikation ist die Nutzung dieses Frequenzbereichs ideal. Denn er bietet nicht nur die beste Gebäudedurchdringung, son-dern garantiert auch eine leistungsfähige, sichere und hoch verfügbare Ver-bindung. Diese Eigenschaften sind enorm wichtig zur künftigen netzdienli-chen und kritischen Laststeuerung über die iMSys" fasst Dr. Michal Sobótka, Geschäftsführer der GWAdriga GmbH & Co. KG, zusammen. Die GWAdriga-Gesellschafter EWE, RheinEnergie und Westfalen Weser Netz (WWN) kooperieren bereits mit dem Frequenzinhaber 450connect im Aufbau bzw. Wirkbetrieb von regionalen 450-MHz-Funknetzen. "Gemeinsam mit WWN haben wir jetzt erste 450 MHz-fähige Gateways in Betrieb genommen, RheinEnergie und EWE planen dies ebenfalls. Nun wollen wir in unserer Testumgebung entsprechende Geräte auch am Standort Berlin in den Gateway-Administrations-Prozess einbinden, um unsere Kunden beim Aufbau ent-sprechender Kommunikationstrecken zu unterstützen", so Sobótka weiter. "Mit unserer 450MHz-Funknetzplattform bieten wir der Energiewirtschaft eine einfache und sichere Kommunikationslösung auf Basis der 450 MHz-Frequenzen an", ergänzt Dr. Frederik Giessing, Geschäftsführer der 450connect GmbH. "Schon heute sind wir im Rollout von mehr als 20 Prozent der Fläche Deutschlands und haben wesentliche Vorbereitungen abgeschlossen, um nach erfolgreicher Zuteilung der Frequenzen ab 2021 kurzfristig ein deutschlandweites 450 MHz-Funknetz aufzubauen." Weitere Informationen: GWAdriga GmbH & Co. KG - Dr. Michal Sobótka Kurfürstendamm 33 - 10719 Berlin Tel.: +49 30 959 99 09-0 info@gwadriga.de www.gwadriga.de twitter.com/GWAdriga www.xing.com/companies/gwadrigagmbh%26co.kg www.linkedin.com/company/gwadriga Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.com GWAdriga GWAdriga mit Sitz in Berlin ist Full-Service-Dienstleister für die Gateway-Administration und das Messdatenmanagement. Darüber hinaus entwickelt GWAdriga datenbasierte Mehrwertangebote für die Energiewirtschaft, etwa für das CLS-Management oder das Mehrsparten-Metering. Kernzielgruppe sind mittlere und große Versorgungsunternehmen, Filialisten und die Wohnungswirtschaft. Mit mehr als 4,1 Mio. Zählpunkten und 580.000 intelligenten Messsystemen verfügt GWAdriga über ein Mengengerüst, das einen wirtschaftlichen Betrieb der Smart-Meter-Gateway-Administration erlaubt. Zusätzlich profitieren die Kunden von einer starken Einkaufsgemeinschaft. GWAdriga wurde 2016 von EWE, RheinEnergie und Westfalen Weser Netz gegründet. Die verwendeten IT-Systeme werden von der BTC AG geliefert, einem IT-Unternehmen, das ebenfalls fest in der Energiewirtschaft verwurzelt ist. 450connect GmbH Die 450connect GmbH ist der Zuteilungsinhaber der 450-MHz-Frequenzen in Deutschland und Betreiber der 450-MHz-Funknetzplattform. Gemeinsam mit Energieversorgern realisiert 450connect regionale 450-MHz-Funknetze, die bereits mehr als ein Fünftel der Fläche Deutschlands abdecken. Erste Teilnetze sind im Wirkbetrieb und werden erfolgreich für die Überwachung und Steuerung der Stromnetze eingesetzt. 450connect hat als einziges deutsches Unternehmen langjährige Erfahrung in der Planung, dem Aufbau und Betrieb von 450-MHz-Funknetzen. Mit erneuter Zuteilung der 450-MHz-Frequenzen, d. h. für die Zeitperiode ab 2020, wird 450connect kurzfristig das nationale LTE-450-MHz-Funknetz für die Energiewirtschaft und weitere kritische Infrastrukturen ausbauen. Die hierfür seitens 450connect erforderlichen Planungen und Vorbereitungen sind weitgehend abgeschlossen. Dies ist eine Presseinformation der GWAdriga GmbH & Co. KG, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

