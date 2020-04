Lufthansa-Aktie: Wie geht es jetzt weiter? Der Crash bei der Deutschen Lufthansa Aktie war heftig. Am 02. April 2020 krachte der Titel auf ein neues 10-Jahres-Tief bei 7,96 Euro und hat damit in den vergangenen 6 Monaten um 38% an Wert verloren (Performance seit Jahresstart 2020: -46%, 1-Jahres-Performance: -58%). Heute zeigt sich die Lufthansa-Aktie jedoch deutlich freundlicher...

